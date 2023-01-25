ПВО возле Кремля: в ГУР не исключают ударов ВСУ по территории РФ

Все зависит от того, насколько критическими являются цели - несмотря на то, оккупированная это территория или это территория России.

В ГУР не исключают ударов ВСУ по российской территории, с которой армия РФ атакует Украину. Об этом заявил представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

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"Поскольку происходит мощная перегруппировка российских войск, на всех направлениях фронта перемещаются мобилизационные резервы России как из Ростовской области РФ, так и из оккупированного Крыма - то удары могут наносить и по казармам и полигонам россиян, - сказал Скибицкий.

Он также не исключает и ударов по российской территории. По его словам, все зависит от того, насколько критическими являются цели, будь это временно оккупированная территория или это территория РФ.

"Почему? Ну, давайте посмотрим на статистику. Откуда осуществляются запуски тех же крылатых ракет? Если воздушного базирования - это территория Российской Федерации. Если мы говорим об Искандерах - это уже либо временно оккупированные территории, либо ближе к нашей границе. Ну, и последнее: С-400, С-300 - тоже Российская Федерация, которые осуществляют обстрелы уже в Киеве", - отметил представитель ГУР.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.