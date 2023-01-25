На Харьковщине эксгумировали тела жителей, которых расстреляли в автобусе

Люди пытались выехать на эвакуационных автобусах из оккупированного пгт Борово Изюмского района.

В Харьковской области эксгумировали тела девяти гражданских, которых в прошлом году, 14 апреля, расстреляли российские оккупанты. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте также: В РФ сделали новое заявление о "красных линиях"

"Люди ехали в свои дома в Луганской области. Враг начал стрелять из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по автобусам с людьми. В настоящее время установлена гибель по меньшей мере девяти человек, они сгорели заживо в автобусе", - говорится в сообщении.

В публикации сообщается, что 14 апреля 2022 года в пгт Борово Изюмского района оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями. Это произошло во второй день оккупации населенного пункта.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.