В ОП рассказали, когда Украина воспользуется ленд-лизом

Украина может воспользоваться ленд-лизом в любое время, однако стоит помнить, что он не бесплатный.

| Автор: Мальцева Ольга

Ленд-лиз можно использовать сразу, как только Украина поймет, что он нужен. Самое важное, что стоит помнить, что эта программа не является бесплатной, к тому же Украина сейчас получает бесплатную помощь от стран-партнеров. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак для Forbes.

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"Он есть и он обязательно заработает, но ленд-лиз - не бесплатная помощь. Сегодня все, что получаем, мы получаем как помощь. Надо еще не забывать об экономике. Сегодня одиннадцатый месяц войны, но экономика работает, государство платит пенсии и заработные платы", - заявил Ермак.

В то же время он добавил, что ракетные удары, которые нанесла Россия, не останавливают Украину и все постепенно восстанавливается. Ермак отметил, что в мире очень мало стран, которые бы продержались в такой войне одиннадцать месяцев.

"Как только мы будем понимать, что он нам нужен, это оправдано, он заработает. Нет никаких предохранителей и никаких преград для того, чтобы его использовать", - добавил он.

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Напомним, 1 октября 2022 года закон о ленд-лизе вступил в силу. Исторический закон начал действовать, и теперь армия Украины сможет получить еще больше нового оружия, отметил Руслан Стефанчук.



