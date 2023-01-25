Шольц объявил о передаче танков Leopard Украине

Планируется быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для украинской армии.

Власти Германии разрешили поставки основных боевых танков Leopard 2 для нужд армии Украины. Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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"Это решение следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне", – сказал канцлер на заседании правительства в Берлине.

По его словам, планируется быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роту 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера.

"Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard 2. Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы", – говорится в сообщении.

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