Зеленский обсудил с Шольцем передачу танков

Президент Украины и канцлер ФРГ поднимали вопросы дальнейшего расширения оборонной поддержки и тренировочных миссий.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, в ходе которого было получено подтверждение о решении Берлина начать поставку Украине танков Leopard 2. Об этом он написал в своем Telegram.

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"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", – написал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.