Воздушные силы уничтожили российский штурмовик Су-25 и БпЛА "Орлан-10"

ВСУ на восточном направлении уничтожили два вражеских летательных объекта.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 25 января подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили штурмовик Су-25, а также БпЛА "Орлан-10". Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ.

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"На восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Для справки. Штурмовик Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели. Самолет предназначен для поражения наземных и надводных целей.

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"Орлан-10" - это российский многоцелевой беспилотник, который предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях врага. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 123 080 оккупантов.



