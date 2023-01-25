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Воздушные силы уничтожили российский штурмовик Су-25 и БпЛА "Орлан-10"

ВСУ на восточном направлении уничтожили два вражеских летательных объекта.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Воздушные силы уничтожили российский штурмовик Су-25 и БпЛА "Орлан-10"
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Сегодня, 25 января подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили штурмовик Су-25, а также БпЛА "Орлан-10". Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ. 

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"На восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении. 

Для справки. Штурмовик Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели. Самолет предназначен для поражения наземных и надводных целей. 

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"Орлан-10" - это российский многоцелевой беспилотник, который предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. 

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях врага. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 123 080 оккупантов.


 

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