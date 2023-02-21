В ВСУ оценили угрозу наступления России с севера и показали учения по обороне

В настоящее время угроза с севера против Украины является минимальной, а украинские силы регулярно укрепляют границы и проводят тренировки и учения.

| Автор: Мальцева Ольга

Силы обороны постоянно принимают меры по укреплению государственной границы Украины на Киевском направлении. Военные проводят оперативно-тактические учения по охране и обороне особо-важных государственных объектов критической инфраструктуры во время ведения боевых действий "Оксиморон-2023". В настоящее время угроза с севера против Украины является минимальной. Об этом сообщают в Командовании Объединенных Сил ВСУ.

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"На Киевщине, под общим руководством командующего Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, проведены тактико-специальные учения Сил обороны Украины по обороне зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Наев рассказал, что военнослужащие сначала готовятся в составе своих подразделений отдельно, а затем происходят совместные тренировки и учения, в ходе которых военнослужащие оттачивают свои навыки в условиях приближенных к боевым.

"В настоящее время угроза с севера против Украины является минимальной. Кроме того, проведен ряд комплексов и мероприятий, которые делают невозможным проход вражеских сил через границу", - сообщил командующий.

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Он добавил, что на Киевском направлении ситуация стабильная и контролируемая. Жители столицы должны быть уверены в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе, Службе безопасности Украины, а также в сотрудниках Национальной полиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в ISW проанализировали, что Украина способна вернуть себе инициативу на поле боя в 2023 году. В Институте изучения войны считают, что Украина сможет вернуть себе инициативу на фронте в 2023 году.