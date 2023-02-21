В России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы - ГУР

В РФ проводят мероприятия для начала мобилизации студентов ВУЗов очной формы обучения.

| Автор: Мальцева Ольга

В РФ проводят мероприятия, которые бы обеспечили очередную волну "частичной" мобилизации. Так, наращиваются возможности по обеспечению массовой мобилизации студентов высших учебных заведений. Создаются "участки оповещения", которые будут помогать военкоматам вручать повестки студентам очной формы обучения. Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

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"Руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выданы документы, которые обязывают структурные подразделения учреждений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения"”, - сообщают в разведке.

Сообщается, что к этой работе планируется привлекать граждан, которые якобы не подлежат мобилизации. Отмечается, что при этом, в Томском политехническом университете включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников.

На управление "участками" назначают представителей высшего руководства университетов.

В разведке отмечают, что для проведения очередной волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена.

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В ГУР считают, что мобилизация может быть проведена до 1 апреля - начала весеннего призыва на срочную службу. В случае необходимости начало призыва может быть отсрочено.

Иллюстративное фото / t.me/DIUkraine Иллюстративное фото / t.me/DIUkraine Иллюстративное фото / t.me/DIUkraine

Напомним, в ВСУ сообщают, что РФ пытается сорвать мобилизацию в Украине. Противодействие мобилизации, как и противодействие усилению западной военной помощи, является органической частью войны против Украины.