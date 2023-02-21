В ОП назвали 6 составляющих для освобождения украинских территорий

Украине нужно 6 составляющих для деоккупации собственных территорий и защиты.

| Автор: Мальцева Ольга

Украине нужно конкретное вооружение для того, чтобы уничтожить боеспособность России и ускорить темпы освобождения территорий. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

Он пояснил, что если целью России является накопление ресурсов и перехват инициативы, заморозив войну и остаться на оккупированных территориях, то Украина имеет целью уничтожение ресурса российской боеспособности, а также сломать оборону на оккупированных территориях и резко нарастить темп деоккупации.

Подоляк объяснил, что именно для этого Украине нужны конкретные инструменты.

1. Системы противоракетной обороны для закрытия украинского неба, защиты людей, критической инфраструктуры и транспортной логистики. Именно для этого нужны и истребители (те же F16), чтобы эффективно уничтожать баллистические и гиперзвуковые ракеты.

2. Много снарядов тяжелых калибров, как 155 мм, 152/122 мм. Именно эти снаряды нужны для уничтожения больших объемов российских мобилизованных и для недопущения прямых контактных боевых столкновений.

3. Дальнобойные ракеты 150 км и выше. Они необходимы для эффективной отработки мест накопления российских резервов, до/уничтожения крупных тактических и стратегических складов, разрушения тыловой логистики. Такие ракеты позволят сократить боеспособность армии РФ и удлинить/усложнить их логистику.

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4. Беспилотная авиация, а именно ударные, разведывательные, другие дроны. Они необходимы для контроля пространства, а также повышения точности уничтожения живой силы и техники. Постоянное напряжение на всей линии фронта. И эффективные точечные удары, которые создают дисбалансы на конкретных участках.

5. Тяжелые танки и бронетранспортеры. Они нужны для пролома фортификационной обороны россиян на оккупированных территориях, максимально быстрого продвижения на больших траекториях. Это позволит минимизировать потери и наращивать темпы деоккупации территорий.

6. Штурмовая авиация (вместе с фронтовыми мобильными элементами ПРО/ЗРК). Необходима для эффективного прикрытия наступающих частей. Огневые удары авиации, по сути, прорубают "просеки" в оборонительных рядах врага и тем самым, опять же, минимизируют наши потери.

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"Вся перечисленная номенклатура оружия крайне важна именно на этом этапе. Во вполне конкретных - математически обусловленных - объемах. Партнеры абсолютно точно знают всю логику и математику этого этапа", - написал он.

Напомним, в ISW сообщили, что Украина способна вернуть себе инициативу на поле боя в 2023 году. В Институте изучения войны считают, что Украина сможет вернуть себе инициативу на фронте в 2023 году.