Показал свою неуверенность: в ОП отреагировали на выступление Путина

Михаил Подоляк отреагировал на выступление президента России и прокомментировал его.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент России Владимир Путин во время своего обращения на Федеральном собрании показал свою растерянность и неактуальность. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что Рф находится в безусловном "таёжном тупике". И что перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора"...Sic transit gloria mundi Путина в парламенте Рф...", - написал Подоляк.

Напомним, сегодня, 21 февраля президент России Владимир Путин обратился к депутатам Федерального собрания, сенаторам, депутатам Госдумы. Его речь длилась почти 2 часа.

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Путин заявил, что Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы его остановить. Президент РФ заявил, что Запад начал войну в Украине, а Россия должна защищаться.