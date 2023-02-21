Показал свою неуверенность: в ОП отреагировали на выступление Путина
Президент России Владимир Путин во время своего обращения на Федеральном собрании показал свою растерянность и неактуальность. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
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"Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что Рф находится в безусловном "таёжном тупике". И что перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора"...Sic transit gloria mundi Путина в парламенте Рф...", - написал Подоляк.
Напомним, сегодня, 21 февраля президент России Владимир Путин обратился к депутатам Федерального собрания, сенаторам, депутатам Госдумы. Его речь длилась почти 2 часа.
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Путин заявил, что Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы его остановить. Президент РФ заявил, что Запад начал войну в Украине, а Россия должна защищаться.