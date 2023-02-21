В МОН призвали школы перейти на дистанционное обучение с 22 по 24 февраля

В Министерстве образования призвали учебные заведения перейти на дистанционную форму обучения в период с 22 по 24 февраля.

| Автор: Мальцева Ольга

В Министерстве образования обратились к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений с рекомендацией перевести школы на дистанционное обучение в период с 22 по 24 февраля из-за угрозы обстрелов со стороны России. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram.

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Он напомнил, что 24 февраля 2022 года началась полномасштабная война, и по состоянию на сегодня в результате агрессии РФ повреждено 3 128 учебных заведений, из которых 441 - полностью разрушено. От рук оккупанта погиб 461 ребенок, 926 - получили ранения.

"С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивная мера перед годовщиной начала войны России против Украины, обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителей учебных заведений с рекомендацией с 22 до 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

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Напомним, Алексей Данилов сообщил, что Россия готовит массированную ракетную атаку на 23-24 февраля. Он сообщил, что Украина готова к ракетной атаке.