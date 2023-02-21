Массированной атаки самолетов РФ 24 февраля не будет - Игнат

Россия держит самолеты на разных аэродромах и разном расстоянии от Украины, кроме того, Украина имеет надежную систему ПВО и современное вооружение, поэтому массированной атаки самолетов 24 февраля не будет.

| Автор: Мальцева Ольга

Массированной атаки самолетов России 24 февраля в Киеве не будет, ведь врагу не удастся сделать "легкую прогулку" по украинскому небу из-за наличия современного вооружения и ПВО. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Многие очень эксперты об этом говорят и говорят о каких-то сотнях самолетов. Ну не будет такого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война", - заявил Игнат.

В современной войне применяется высокоточное оружие, ракетное вооружение и так далее. Потому что те 40 аэродромов расположены на разном расстоянии (300, 500, 700 км) от Украины. Эти аэродромы враг применяет для атак против Украины с первых дней полномасштабной войны. Та группировка, которая находилась там с начала агрессии остается в таком же количестве или дополняют утраченную технику.

"Поэтому если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов, то этого не будет", - заявил Игнат.

Он поясняет, что сегодня украинская противовоздушная оборона усилена современными западными комплексами противовоздушной обороны, ПЗРК западных производителей, а также NASAMS и других современных систем обороны.

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"Все системы уже в строю, уже работают и никто легкой прогулки по украинскому небу не даст это очевидно", - отметил Игнат.

Напомним, Генштаб продемонстрировал работу украинской авиации на фронте. Авиация Украины наносит удары по позициям россиян. На видео показана работа 16-й отдельной бригады армейской авиации Броды.