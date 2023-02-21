Шмыгаль обсудил с Байденом санкции против ядерной отрасли России

Премьер-министр Украины и президент США обсудили санкции против ядерной отрасли России.

| Автор: Мальцева Ольга

Вчера, 20 февраля во время визита президента США Джо Байдена в Украину, премьер-министр Денис Шмыгаль поднял вопрос о санкциях против ядерной отрасли РФ. Об этом рассказал Денис Шмыгаль в Telegram.

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Премьер-министр пояснил, что кроме помощи экономике Украины, сегодня важно продолжать давить на экономику России, и именно поэтому вчера обсуждался вопрос санкций против РФ.

"Сейчас для нас важно, чтобы ядерная отрасль России и государственная компания "Росатом" перестали быть кошельком для продолжения этой войны. Поэтому мы подчеркиваем важность введения санкций против ядерной отрасли России. Поэтому ожидаем новые санкции в этом направлении, как от Соединенных Штатов, так и от Европейского Союза", заявил Шмыгаль.

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Напомним, Энтони Блинкен назвал выход РФ из договора о ядерном оружии "безответственным". Блинкен также заявил, что США в любой момент готовы вернутся к переговорам для сдерживания ядерного потенциала.