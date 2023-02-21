В МИД РФ вызвали посла США из-за Украины
Сегодня, 21 февраля посла США Линн Трейси вызвали в министерство иностранных дел России, где выразили ей претензии в связи с растущей поддержкой Украины, а также по расследованию диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщают в МИД РФ.
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"Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющимся привлечением США к боевым действиям на стороне киевского режима", - говорится в сообщении.
В МИД РФ заявили, что "накачка ВСУ вооружениями", а также передача "указаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта".
Указано также, что вооружения, которые поставляются Киеву, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель
Послу заявили о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям. В МИД РФ призвали Вашингтон предпринять шаги, предусматривающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности.
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С российской стороны было также акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных.
Напомним, Россия прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность провести испытания российского ядерного оружия, отметил глава Кремля.