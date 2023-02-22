Кулеба призвал охотиться за активами Путина и его окружения

Все инициаторы войны на территории Украины должны быть наказаны не только юридически, но и финансово.

Активы Путина и его близкого окружения должны стать предметом юридической охоты. Об этом сообщает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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“Вокруг него есть еще много людей, которые непосредственно являются соучастниками преступлений. Я вообще считаю, что за ними надо юридически охотиться, и за их родственниками, и за их активами. Они не должны жить в комфорте, пока их мужья, братья, сестры, принимают в Москве решение о совершении преступлений против украинцев”, - подчеркнул глава МИД.

По его словам, финансовое наказание не должно стать единственным для всех причастных к войне, но также все виновные в необоснованной агрессии должны быть наказаны юридически. Также он отметил, что уже есть группа государств, работающих над тем, чтобы спецтрибунал был создан.

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.