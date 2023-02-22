Россияне отжимают бизнес у мелитопольцев - мэр

Оккупантам в Мелитополе надоело мародерить точечно, поэтому они придумали схему массового завладения бизнесом горожан.

Оккупанты в Мелитополе внедрили схему "национализации" бизнеса украинских предпринимателей. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, "рашистам в Мелитополе надоело мародерить точечно", поэтому они придумали схему массового завладения бизнесом горожан: заставляют предпринимателей принести в их фейковое "министерство" подлинники документов на права собственности на здания и помещения.

"Не говоря о маразме учета предпринимателей в целом, понимаем, что большинство людей уехало из оккупации и физически не сможет предоставить документы. Санкции в лучших традициях русского мира: признают имущество бесхозным и (национализируют) заберут себе", - пишет Федоров.

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.