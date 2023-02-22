На Херсонщине оккупанты заставляют получать паспорта РФ

Захватчики усилили контроль на блокпостах и угрожают выселением жителям без российских документов.

Оккупанты продолжают насильственную паспортизацию населения на временно захваченной части Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат паспорт РФ", - говорится в сводке.

В Генштабе также заявили, что оккупационные российские войска регулярно обстреливают Херсонщину.

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.