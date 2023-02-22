Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

На Херсонщине оккупанты заставляют получать паспорта РФ

Захватчики усилили контроль на блокпостах и угрожают выселением жителям без российских документов.
На Херсонщине оккупанты заставляют получать паспорта РФ
Иллюстративное фото / Соцсети

Оккупанты продолжают насильственную паспортизацию населения на временно захваченной части Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: Украина ожидает от Запада €33 млрд помощи - FT

"Российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат паспорт РФ", - говорится в сводке.

В Генштабе также заявили, что оккупационные российские войска регулярно обстреливают Херсонщину.

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK