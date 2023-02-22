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Армия РФ за сутки 51 раз обстреляла Херсонщину

Под ударом артиллерии оказались районы 18 населенных пунктов. Херсон был обстрелян четыре раза, сообщают в ОВА.
Армия РФ за сутки 51 раз обстреляла Херсонщину

За минувшие сутки, 21 февраля, оккупанты 51 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Сообщается, что под ударом артиллерии оказались районы 18 населенных пунктов. Херсон был обстрелян четыре раза. Погибли 5 человек, 21 человек получил ранения.

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.

 

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