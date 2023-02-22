По всей Украине объявлена воздушная тревога: что известно
Сегодня, 22 февраля в 09:07 по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причиной тревоги является взлет самолета дальнего радиолокационного слежения, а также истребителя с аэродрома в Мачулищах. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.
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Известно, что два самолета принадлежат России.
Сообщается, что в 08:30 с аэродрома в Мачулищах взлетел ДРЛО А-50У ВКС РФ.
Затем, в 09:00 с аэродрома в Мачулищах был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВКС РФ.
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Напомним, армия РФ за сутки 51 раз обстреляла Херсонскую область. Под ударом артиллерии оказались районы 18 населенных пунктов. Херсон был обстрелян четыре раза, сообщают в ОВА.