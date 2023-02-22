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Украинцев предупредили о пусках вражеских "Шахедов"

Украинцев призвали следить за сигналами воздушной тревоги.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Украинцев предупредили о пусках вражеских "Шахедов"
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Утром, 22 февраля украинские военные зафиксировали пуски вражеских дронов-камикадзе из Приморско-Ахтарска. Украинцев попросили следить за сигналами воздушной тревоги. Об этом сообщил в 07:46 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

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"Внимание, зафиксированы пуски вражеских БПЛА "Шахед" из Приморско-Ахтарска. Следите за сигналами воздушной тревоги", - говорится в сообщении. 

В 09:08 начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет написал, что зафиксирован взлет нескольких групп "дронов-камикадзе" и призвал людей находиться в безопасном месте. 

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Напомним, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Воздушную тревогу объявили из-за взлета российских самолетов на территории Беларуси.

 

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