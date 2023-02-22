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Наступление РФ под Кременной "захлебнулось" - ОВА

Бой был очень тяжелым - ВСУ уничтожили несколько танков россиян, их наступление захлебнулось, сообщает глава ОВА.
Наступление РФ под Кременной "захлебнулось" - ОВА

Наступление оккупантов под Кременной "захлебнулось". Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Вчера у Кременной враг пытался совершить прорыв. Вперед пошли рота пехоты и рота танков оккупантов. Бой был очень тяжелым - наши ребята уничтожили несколько танков россиян. Их наступление захлебнулось. Ситуация там стабилизировалась", - отметил Гайдай.

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.

 

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