Наступление РФ под Кременной "захлебнулось" - ОВА
Бой был очень тяжелым - ВСУ уничтожили несколько танков россиян, их наступление захлебнулось, сообщает глава ОВА.
Наступление оккупантов под Кременной "захлебнулось". Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Вчера у Кременной враг пытался совершить прорыв. Вперед пошли рота пехоты и рота танков оккупантов. Бой был очень тяжелым - наши ребята уничтожили несколько танков россиян. Их наступление захлебнулось. Ситуация там стабилизировалась", - отметил Гайдай.
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