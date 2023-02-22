Многие пожары в России не случайность - глава ГУР

По словам Буданова, увеличение крупных пожаров в России не случайность, а результат материальных стимулов.

Значительное увеличение крупных пожаров на территории РФ в последнее время не случайность – действуют материальные стимулы. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Forbes.

Читайте также: Украина ожидает от Запада €33 млрд помощи - FT

"Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит каждый день несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", - сказал глава разведки.

Отвечая на вопрос, помогают ли в увеличении пожаров украинцы в РФ, Буданов заявил: "Почему только украинцы? Я бы сказал так – деньги совершают чудеса".

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.