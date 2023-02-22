В Мариуполе прогремел новый мощный взрыв - мэрия
22 февраля во временно оккупированном Мариуполе включили сирену воздушной тревоги и раздался мощный взрыв. Об этом сообщает советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
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"В Мариуполе включили сирены и мощный взрыв. Снова работает ПВО оккупантов?" - написал Андрющенко.
Также он сообщил, что мариупольские коллаборанты активно обсуждают вопрос выезда из города.
"Топ - тема обсуждений в кулуарах коллаборантов в Мариуполе - пора паковать чемоданы. Такая маленькая "бавовна", а крысы уже убегают. Хорошо", - отметил Андрющенко.
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