В Мариуполе прогремел новый мощный взрыв - мэрия

Топ - тема обсуждений в кулуарах коллаборантов в Мариуполе - пора паковать чемоданы, отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

22 февраля во временно оккупированном Мариуполе включили сирену воздушной тревоги и раздался мощный взрыв. Об этом сообщает советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

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"В Мариуполе включили сирены и мощный взрыв. Снова работает ПВО оккупантов?" - написал Андрющенко.

Также он сообщил, что мариупольские коллаборанты активно обсуждают вопрос выезда из города.

"Топ - тема обсуждений в кулуарах коллаборантов в Мариуполе - пора паковать чемоданы. Такая маленькая "бавовна", а крысы уже убегают. Хорошо", - отметил Андрющенко.

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