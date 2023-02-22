Зеленский обратился к выпускникам военных академий

Зеленский подчеркнул, что народ Украины гордится своей армией. Также президент поблагодарил родителей и наставников молодых офицеров.

Зеленский 22 февраля обратился по видеосвязи к выпускникам Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного (Львов) и Военной академии (Одесса).

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"Не будет врага на нашей земле. Не будет оков на нашем народе. Не будет унижения на украинцах. Не будет даже мысли где-то там на чужбине, что якобы можно напасть на Украину и что-то от этого получить для себя. Именно такой результат вы должны получить в боях вместе со своими солдатами, братьями и сестрами по оружию и всем нашим государством", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что народ Украины гордится своей армией.

"Господа офицеры! Уже скоро вы отправляетесь в действующую армию, в наши Силы обороны. Вы пополните коллективы боевых бригад, некоторые из вас возглавят подразделения в новых штурмовых бригадах, которые только формируются. Всегда и везде - будьте храбрыми и берегите своих солдат. Всегда и везде - заботьтесь о чести своих подразделений, верьте в себя и верьте в Украину! Будьте достойными героизма всех тех, кто уже проявил себя в боях за Украину и украинцев! Будьте достойными нашей победы. Победа Украины - будет", - сказал глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.