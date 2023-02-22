Зеленский планирует посетить саммит НАТО в Вильнюсе - посол

Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом сообщил посол Украины в Литве Петр Бешта в интервью для BNS.

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На вопрос корреспондента относительно того, планируется ли приезд Зеленского на саммит, посол ответил, что такая поездка планируется.

"Мы планируем. Первое, что нам нужно - это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Мы надеемся получить его и надеемся, что ситуация, связанная с войной в Украине, кардинально изменилась", - сообщил дипломат.

С начала российского вторжения 24 февраля прошлого года господин Зеленский посетил США, Великобританию, Францию и Брюссель. По словам посла, эти визиты, которые начались в конце 2022 года, были скорее исключениями, поскольку президент должен оставаться в Киеве.

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"Мы ожидаем очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО, как только закончится война", - сказал господин Бешта.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.