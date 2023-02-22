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Жителей Херсона просят не выходить на улицу до конца недели

Власти города опасаются, что Россия может прибегнуть к массированному обстрелу в годовщину войны.
Жителей Херсона просят не выходить на улицу до конца недели
Иллюстративное фото / Соцсети

Жителей Херсонской общины просят не выходить на улицу без нужды до конца недели. Об этом сообщает горсовет Херсона.

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"С 23 по 26 февраля на территории Херсонской общины все центры выдачи гуманитарной помощи ХМВА работать не будут! Выдача готовой пищи от Central Kitchen также приостановлена на эти дни", - говорится в сообщении.

В эти дни также будут приостановлены выплаты Красного Креста через отделения Укрпочты. Жителей города просят учитывать ситуацию безопасности и, по возможности, не выходить на улицу без лишней необходимости в течение этого времени.
 
"Есть риск усиленных обстрелов наших общин...Постарайтесь в эти дни как можно меньше находиться на открытых пространствах, а также сделайте небольшой запас еды и питьевой воды", - написал заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.

 

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