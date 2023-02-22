Минус три мандата: в "Слуге народа" анонсировали уменьшение нардепов от ОПЗЖ

К годовщине войны своих мандатов могут лишиться три депутата от ОПЗЖ.

| Автор: Мальцева Ольга

К годовщине полномасштабного вторжения ожидается уменьшение депутатов от ОПЗЖ. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

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Он призвал депутатов от запрещенных партий прислушаться к призыву и сложить полномочия.

Арахамия также призвал граждан Украины не вестись на популистские призывы некоторых политиков, которые в угоду пророссийским силам подстрекают к неконституционным, волюнтаристским решениям.

"Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата. Это свидетельствует о том, что фанаты путина будут искать любые зацепки для обжалования решений власти", - написал он.

Арахамия добавил, что во избежание такого шанса, очищение парламента будет проходить исключительно конституционным способом.

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Напомним, Кремль оценил реакцию Запада на решение по ГСНО. России необходимо сохранять терпение, пока "Запад не созреет для нормального диалога, отметил Дмитрий Песков.