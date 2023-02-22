Такой, что не все даже видят: Буданов о "большом" наступлении России

Глава ГУР заявил, что "большое" российское наступление уже продолжается и у них цель дойти до административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

| Автор: Мальцева Ольга

Ожидаемое большое наступление России уже продолжается, однако оно имеет низкое качество поэтому не все его и замечают. Об этом сообщил Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью для Forbes.

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"Большое наступление России, которое они имеют целью, уже продолжается. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление", - сообщил Буданов.

Он добавил, что у врага есть стратегическая задача до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, в ГУР сообщили, что многие пожары в России не случайность. По словам Буданова, увеличение крупных пожаров в России не случайность, а результат материальных стимулов.