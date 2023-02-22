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Финляндия дополнительно выделяет 5 млн евро на поддержку "зерновой сделки"

Украина получит необходимый доход, а страны, страдающие дефицитом зерна и высокими ценами, получат крайне необходимое зерно.
Финляндия дополнительно выделяет 5 млн евро на поддержку "зерновой сделки"

Финляндия выделяет еще 5 миллионов евро Всемирной продовольственной программе (WFP) для поддержки Черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает МИД Финляндии.

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"Через WFP Финляндия поддерживает как Украину, так и страны, пострадавшие от продовольственного кризиса. Украина получит необходимый доход, а страны, страдающие дефицитом зерна и высокими ценами, получат крайне необходимое зерно", - заявил министр развития сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скинари.

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.

 

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