Финляндия дополнительно выделяет 5 млн евро на поддержку "зерновой сделки"
Украина получит необходимый доход, а страны, страдающие дефицитом зерна и высокими ценами, получат крайне необходимое зерно.
Финляндия выделяет еще 5 миллионов евро Всемирной продовольственной программе (WFP) для поддержки Черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает МИД Финляндии.
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"Через WFP Финляндия поддерживает как Украину, так и страны, пострадавшие от продовольственного кризиса. Украина получит необходимый доход, а страны, страдающие дефицитом зерна и высокими ценами, получат крайне необходимое зерно", - заявил министр развития сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скинари.
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