Киев пытается улучшить отношения с Пекином - МИД Украины

С начала полномасштабной войны России против Украины официальные китайские власти неоднократно выступали за скорейшие переговоры и решение конфликта мирным путем.

Украина старается улучшить отношения с Пекином, однако коммуникация между властями на данный момент "остается сложной". Об этом заявил в интервью Украинской Правде заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.

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"Мы пытаемся улучшить позицию официального Пекина относительно российской агрессии... К сожалению, коммуникация была и остается очень сложной на уровне самом высоком - на уровне руководства", - сказал Мельник.

По его словам, дипломатическая служба страны нацелена "отыскать ключик к этому сверхважному для нас государству чтобы его позиция была более благоприятной, чем сегодня. Чтобы это был не только этот нейтралитет".

"Мы не теряем надежду достучаться как до ума, так и до сердец китайского руководства для того, чтобы исключить любой альянс с путинской Россией", - добавил дипломат.

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