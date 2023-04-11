Армия России обстреляла церковь в Херсоне: видео последствий

В результате обстрела в храме были выбиты окна и повреждена крыша и стены.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня ночью российская армия ударила по Храму Рождества Пресвятой Богородицы в Херсоне. В результате этого выбиты окна и повреждены крыша и стены. Об этом сообщают в Херсонской ОГА.

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"Накануне светлого Праздника Пасхи российская армия обстреляла церковь в Херсоне", - говорится в сообщении.

В ОГА сообщили, что в результате обстрела мирные люди не пострадали.

О последствиях обстрела рассказал протоиерей Виталий Маланий - в видео.

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