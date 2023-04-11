Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Армия России обстреляла церковь в Херсоне: видео последствий

В результате обстрела в храме были выбиты окна и повреждена крыша и стены.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Армия России обстреляла церковь в Херсоне: видео последствий
Херсон (скриншот) / t.me/khersonskaODA

Сегодня ночью российская армия ударила по Храму Рождества Пресвятой Богородицы в Херсоне. В результате этого выбиты окна и повреждены крыша и стены. Об этом сообщают в Херсонской ОГА.

Читайте также: Кремль продолжает подрывать деятельность Пригожина - ISW

"Накануне светлого Праздника Пасхи российская армия обстреляла церковь в Херсоне", - говорится в сообщении. 

В ОГА сообщили, что в результате обстрела мирные люди не пострадали. 

О последствиях обстрела рассказал протоиерей Виталий Маланий - в видео.

Читайте также: Россия усиливает десантников новым оружием для наступления - британская разведка

Напомним, в Киеве горел корпус университета имени Карпенко-Карого. По данным ГСЧС произошло возгорание одного из помещений здания Киевского национального университета имени Карпенко-Карого на площади 10 кв.м.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK