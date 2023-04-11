На Пасху 2023 в Украине усилят меры безопасности - полиция

Во время празднования Пасхи по Украине будут применяться усиленные меры безопасности.

| Автор: Мальцева Ольга

Во время празднования Пасхи по Украине будут повышены меры безопасности. Так по стране будут действовать специальные мониторинговые временные центры чтобы не допустить правонарушений и удерживания ситуации безопасности. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в эфире телемарафона.

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"Именно во время празднования и празднования Пасхи в обязательном порядке будут приближены экипажи патрульной полиции, Национальной полиции к местам проведения богослужений к местам собрания верующих. И фактически будут повышенные меры безопасности и мониторинг ситуации", - рассказал Билошицкий.

Он отметил, что на Пасху не будут отменять комендантский час и он продлится без изменений. К мероприятиям богослужения можно будет присоединиться онлайн, а уже на само богослужение в храмах можно прийти в 5 утра.

Он добавил, что важно реагировать на сигналы воздушной тревоги и обязательно проходить в укрытие.

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"Нужно помнить, что враг коварен и даже в эту ночь может прибегнуть к любым действиям", - добавил Белошицкий.

Напомним, Пасха 2023 в Украине: дата, будет ли выходной. В какие даты будет отмечаться Пасха-2023 в Украине, а также сделают ли праздник выходным днем.