Под видом дальнобойщиков: ГПСУ разоблачила схему незаконного вывоза мужчин за границу

По незаконной схеме злоумышленники переправили за границу более 450 мужчин призывного возраста.

| Автор: Мальцева Ольга

Пограничники Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины разоблачили схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Так, жители Ровенской и Волынской областей наладили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу под видом водителей, осуществляющих международные перевозки. Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

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В ГПСУ сообщают, что мероприятия по документированию противоправной деятельности продолжались около 4-х месяцев.

"Организаторы преступной схемы вносили данные о своих псевдоработниках в автоматическую систему выдачи разрешений "ШЛЯХ", за что брали от 1500 до 5000 долларов США. Таким образом злоумышленники внесли в электронную систему данные более 450 мужчин призывного возраста, из которых более 170 не вернулась в Украину. По приблизительной оценке, сумма незаконного заработка может составлять до 1 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

Для доказательной базы правоохранители в Волынской и Ровенской областях провели обыски у 10 фигурантов уголовного производства. Следственные действия были проведены по двенадцати адресам, а также проверено 6 транспортных средств, два из которых помещены на штрафплощадку.

Так, по результатам обысков изъяты телефоны, оргтехника, флеш-носители, печати и документация юридических лиц, загранпаспорта, банковские карты, черновые записи, почти 1 миллион гривен в разной валюте.

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Сообщается, что двум фигурантам уголовного производства объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. 10 апреля суд избрал подозреваемому исполнителю меру пресечения в виде домашнего ареста, еще одного соучастника отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 671 000 гривен.

Пограничники разоблачили схему по переправке лиц за границу / dpsu.gov.ua/ Пограничники разоблачили схему по переправке лиц за границу / dpsu.gov.ua/ Пограничники разоблачили схему по переправке лиц за границу / dpsu.gov.ua/ Пограничники разоблачили схему по переправке лиц за границу / dpsu.gov.ua/ Пограничники разоблачили схему по переправке лиц за границу / dpsu.gov.ua/ Пограничники разоблачили схему по переправке лиц за границу / dpsu.gov.ua/ Пограничники разоблачили схему по переправке лиц за границу / dpsu.gov.ua/ Пограничники разоблачили схему по переправке лиц за границу / dpsu.gov.ua/

Напомним, на Пасху 2023 в Украине усилят меры безопасности. Во время празднования Пасхи по Украине будут применяться усиленные меры безопасности.