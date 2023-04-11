Шмыгаль поехал в Канаду и США: подробности

Денис Шмыгаль находится с рабочим визитом в Канаде и также посетит США.

| Автор: Мальцева Ольга

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на этой неделе находится с рабочим визитом в Канаде и также посетит США. Об этом сообщают в Кабинете министров Украины.

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Сообщается, что премьер-министр встретится с премьером Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром - министром финансов Канады Христей Фриланд. Так, по итогам встречи с премьером Канады планируется подписание двусторонних документов.

О своем визите в Канаду Денис Шмыгаль сообщил в Twitter.

"Дружественная Канада. Страна, которая одной из первых приходит на поддержку Украины. Впереди встречи с Джастином Трюдо и Христей Фриланд. Готовим новые договоренности и соглашения для усиления макрофинансовой и экономической устойчивости Украины. Работаем ради победы", - написал Шмыгаль.

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В Кабмине добавили, что на этой неделе Денис Шмыгаль посетит и Вашингтон (США) для участия в ежегодном форуме Spring Meetings. Там премьер-министр проведет встречу с Министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином, Министром торговли США Джиной Раймондо, Министром финансов Джанет Йеллен, а также с руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и др.

Напомним, в США не знают, удалось ли остановить "утечку данных". У Байдена заявили, что пока нет ясности относительно того, кто может стоять за публикацией секретных документов, и какие еще документы могут быть обнародованы.