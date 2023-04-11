Российская авиация ударила по Орехову и Гуляйполю: фото последствий
Россия ударила по городам из самолетов Су-25. В ОП показали последствия атаки.
Сегодня, 11 апреля российская армия нанесла авиационные удары с самолетов Су-35 по городу Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.
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Впоследствии Ермак показал последствия российской атаки в городе Орехов. На фото видно полностью разрушенное здание и спасателей, которые ликвидируют последствия удара.
Ермак добавил, что сейчас потери уточняются.
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Напомним, армия России обстреляла церковь в Херсоне. В результате обстрела в храме были выбиты окна и повреждены крыша и стены.
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