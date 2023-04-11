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Годовщина деоккупации Сумщины: Залужный показал видео по освобождению области

В годовщину деоккупации Сумской области, Главнокомандующий показал видео, как защитники остановили противника и отбили его атаки.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Годовщина деоккупации Сумщины: Залужный показал видео по освобождению области
Валерий Залужный / www.president.gov.ua

Сегодня, 11 апреля в годовщину освобождения от оккупантов Сумской области, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские военные мужественно освобождали регион от врага. Главнокомандующий опубликовал видео на своей странице в Telegram

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"11 апреля 2022 года был полностью восстановлен контроль над государственной границей в Сумской области. Силы обороны окончательно выбили врага и деоккупировали область", - написал Залужный. 

Он добавил, что именно города и села Сумщины остановили противника на пути к столице. Оккупанты понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике.

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Напомним, армия России обстреляла церковь в Херсоне: видео последствий. В результате обстрела в храме были выбиты окна и повреждена крыша и стены.

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