На Волыни запретили деятельность УПЦ МП

В Волынской области запретили деятельность УПЦ МП.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 11 апреля Волынский областной совет на внеочередной сессии 11 апреля запретил деятельность УПЦ Московского патриархата в области. Об этом сообщает Общественное и Волынь UA.

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Сообщается, что решение об УПЦ МП на территории Волыни поддержали 54 депутата. Депутаты единогласно приняли решение.

"Когда мы вспоминаем об УПЦ МП, то мы говорим не так о церкви, как об огромной машине идеологического, религиозного, агентурного влияния, в которую постоянно вливались финансовые потоки из Москвы. Духовенство этой церкви активно способствует распространению "русского мира". Коллаборационизм и работа на уничтожение Украины изнутри - это основная задача УПЦ МП в Украине. Это ее цель, освященная в Москве", - сказал первый заместитель председателя Волынского облсовета Юрий Полищук.

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Напомним, 10 апреля в Ровенской области официально запретили УПЦ МП. Депутаты Ровенского областного совета единогласно запретили деятельность УПЦ МП на территории Ровенской области.