Мама, я вернулся: в ГПСУ показали щемящие кадры со встречи освобожденных из плена

Украинские пограничники показали, как вчера встречали побратимов из российского плена.

| Автор: Мальцева Ольга

Пограничники обнародовали видео встречи с освобожденными из плена украинскими военными. Об этом сообщают в ГПСУ.

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"Вчера во время очередного обмена домой вернулся 21 пограничник. Со слезами на глазах бойцы звонили родным, радовались долгожданным встречам и объятиям", - говорится в сообщении.

На видео показаны трогательные кадры встречи защитников на Родине.

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Напомним, 10 апреля Украина вернула 100 военных из российского плена. Из плена в Украину вернулись защитники, моряки, пограничники и нацгвардейцы.