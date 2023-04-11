В Украине в этом году будут херсонские арбузы - ОВА

В этом году на Херсонщине собираются посеять бахчу.

| Автор: Мальцева Ольга

В Херсонской области собирались засеять 50 гектаров земель, однако саперы очистили еще 20 гектаров, поэтому в этом году в области будет посевная и планируется посевная бахчи. Об этом сообщил представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

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По словам спикера, около 40 агропредприятий будут заниматься посевной кампанией. Кроме того, фермеры собираются засеять и бахчу, поэтому в Украине можно будет ожидать херсонские арбузы.

"Из хороших новостей - немного, но будут херсонские арбузы, на 2 тысячах гектаров будет посеяна бахча, это очень символично для нас", - сказал спикер.

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Напомним, в ГПСУ показали щемящие кадры со встречи освобожденных из плена. Украинские пограничники показали, как вчера встречали собратьев из российского плена.