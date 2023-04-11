Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Украине в этом году будут херсонские арбузы - ОВА

В этом году на Херсонщине собираются посеять бахчу.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Украине в этом году будут херсонские арбузы - ОВА
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

В Херсонской области собирались засеять 50 гектаров земель, однако саперы очистили еще 20 гектаров, поэтому в этом году в области будет посевная и планируется посевная бахчи. Об этом сообщил представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

Читайте также: Годовщина деоккупации Сумщины: Залужный показал видео по освобождению области

По словам спикера, около 40 агропредприятий будут заниматься посевной кампанией. Кроме того, фермеры собираются засеять и бахчу, поэтому в Украине можно будет ожидать херсонские арбузы. 

"Из хороших новостей - немного, но будут херсонские арбузы, на 2 тысячах гектаров будет посеяна бахча, это очень символично для нас", - сказал спикер.

Читайте также: На Волыни запретили деятельность УПЦ МП

Напомним, в ГПСУ показали щемящие кадры со встречи освобожденных из плена. Украинские пограничники показали, как вчера встречали собратьев из российского плена.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK