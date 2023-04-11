Вероятные действия противника и обеспечение боеприпасами: Зеленский провел Ставку

Президент Украины провел очередное заседание Ставки. Обсуждались вопросы комплектования личным составом, вооружением и военной техникой вновь созданных бригад сил обороны.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщают в пресс-службе президента Украины.

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Сообщается, что участники заседания заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.

На заседании руководство разведки проинформировало о вероятных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.

"Участники заседания также проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами. Кроме того, было продолжено рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой вновь созданных бригад сил обороны", - говорится в сообщении.

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На Ставке также был обсужден вопрос повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.

Напомним, шесть пограничников три часа отражали атаки противника в Бахмуте. Пограничники показали, как отбили атаку врага в Бахмуте и три часа держали позиции.