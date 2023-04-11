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В России вводят электронные повестки

В России ввели электронные повестки, которые будут "вручаться" в личном кабинете.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В России вводят электронные повестки
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Госдума России приняла закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Об этом сообщают в РИА Новости

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Изменения предусматривают, что электронные повестки будут дублировать бумажные. Они могут направляться военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае электронной повестки она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.

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Напомним, в ISW сообщают, что Кремль продолжает подрывать деятельность Пригожина. В Кремле продолжают дискредитировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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