Армия России ударила по Очакову: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Россияне ударили по Очакову. В результате чего есть разрушения и повреждены дома.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 12 апреля в 00:00 российская армия ударила по Николаевской области. Под обстрел попал город Очаков Очаковской общины. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.

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Ким сообщил, что в результате атаки по городу были разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети Интернет, -газо и электроснабжения. Пострадавших нет.

Он добавил, что в самом Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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Напомним, россияне обстреляли девять общин Сумской области. Украинское приграничье регулярно обстреливается российской армией. Враг наносит удары по жилым домам, предприятиям, инфраструктуре.