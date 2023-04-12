Россияне жестоко убили пленного бойца ВСУ

Россияне опубликовали в социальных сетях шокирующее видео жестокой казни украинского пленного воина.

| Автор: Мальцева Ольга

Российские захватчики жестоко убили украинского пленного. Захватчики ножом отрезали голову украинскому солдату, который на тот момент был еще жив.

Оккупанты снимали на видео жестокое убийство защитника и распространили кадры в российских пабликах в социальных сетях. На кадрах показано, как российский военный ножом отрезает голову. Пленный кричит, что ему больно.

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Оккупанты комментируют казнь и говорят: "Работаем, братья", "Ломай хребет, что, никогда бошку не резал?".

Оккупанты на видео показывают снятый бронежилет-разгрузку украинского образца с отличиями, а затем демонстративно показывают отрезанную голову на камеру и говорят, что ее надо отправить командиру убитого.

На кадрах видно, что это видео, вероятно, было снято в прошлом году, ведь на деревьях зеленые листья.

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В Офисе президента отреагировали на жестокую казнь украинского военного.

"За все будет ответ и ответственность", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, в Чечне произошла перестрелка с кадыровцами. Это уже второй подобный случай в регионе за последние две недели: 29 марта в чеченском Гудермесе местные полицейские убили два человека.