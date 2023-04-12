Россияне жестоко убили пленного бойца ВСУ
Российские захватчики жестоко убили украинского пленного. Захватчики ножом отрезали голову украинскому солдату, который на тот момент был еще жив.
Оккупанты снимали на видео жестокое убийство защитника и распространили кадры в российских пабликах в социальных сетях. На кадрах показано, как российский военный ножом отрезает голову. Пленный кричит, что ему больно.
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Оккупанты комментируют казнь и говорят: "Работаем, братья", "Ломай хребет, что, никогда бошку не резал?".
Оккупанты на видео показывают снятый бронежилет-разгрузку украинского образца с отличиями, а затем демонстративно показывают отрезанную голову на камеру и говорят, что ее надо отправить командиру убитого.
На кадрах видно, что это видео, вероятно, было снято в прошлом году, ведь на деревьях зеленые листья.
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В Офисе президента отреагировали на жестокую казнь украинского военного.
"За все будет ответ и ответственность", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, в Чечне произошла перестрелка с кадыровцами. Это уже второй подобный случай в регионе за последние две недели: 29 марта в чеченском Гудермесе местные полицейские убили два человека.