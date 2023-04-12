Потери армии РФ в войне превысили 180 тысяч - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 180 050 оккупантов.
За минувшие сутки российская армия в Украине потеряла более 730 человек при исполнении служебных обязанностей. С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 180 050 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Кроме того, за минувшие сутки украинские воины уничтожили:
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- 2 танка (всего 3 646 единиц);
- 5 боевых бронированных машин (всего 7 043 единицы);
- 5 артиллерийских систем (всего 2 770 единиц);
- 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2 334 единицы);
- 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5 630 единиц);
- 3 единицы специальной техники (всего 319 единиц).
С начала полномасштабного вторжения российская армия также понесла потери:
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- 535 РСЗО;
- 282 средства ПВО;
- 307 самолетов;
- 293 вертолетов;
- 911 крылатых ракет;
- 18 кораблей/катеров.
Напомним, в британской разведке сообщают, что оккупанты на юге построили три линии обороны в ожидании контрнаступления ВСУ. В британской разведке назвали, какой город россияне собираются "защищать" от контрнаступления ВСУ.
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