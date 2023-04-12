Потери армии РФ в войне превысили 180 тысяч - Генштаб

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 180 050 оккупантов.

| Автор: Мальцева Ольга

За минувшие сутки российская армия в Украине потеряла более 730 человек при исполнении служебных обязанностей. С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 180 050 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, за минувшие сутки украинские воины уничтожили:

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2 танка (всего 3 646 единиц);

5 боевых бронированных машин (всего 7 043 единицы);

5 артиллерийских систем (всего 2 770 единиц);

2 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2 334 единицы);

10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5 630 единиц);

3 единицы специальной техники (всего 319 единиц).

С начала полномасштабного вторжения российская армия также понесла потери:

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535 РСЗО;

282 средства ПВО;

307 самолетов;

293 вертолетов;

911 крылатых ракет;

18 кораблей/катеров.

Напомним, в британской разведке сообщают, что оккупанты на юге построили три линии обороны в ожидании контрнаступления ВСУ. В британской разведке назвали, какой город россияне собираются "защищать" от контрнаступления ВСУ.