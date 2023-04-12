СБУ расследует жестокое убийство украинского военнопленного

Правоохранители открыли дело и начали досудебное расследование военного преступления российской армии.

| Автор: Мальцева Ольга

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование военного преступления российских войск по пыткам и убийству украинского военнопленного. Об этом сообщают в СБУ.

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Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"Мы найдем этих нелюдей. Если надо будет - достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание", - заявил Председатель СБУ Василий Малюк.

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Напомним, россияне жестоко убили пленного бойца ВСУ. Россияне опубликовали в социальных сетях шокирующее видео жестокой казни украинского пленного воина.