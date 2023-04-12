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Оккупанты на юге построили три линии обороны в ожидании контрнаступления ВСУ - БР

В британской разведке назвали, какой город россияне собираются "защищать" от контрнаступления ВСУ.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Оккупанты на юге построили три линии обороны в ожидании контрнаступления ВСУ - БР
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

В течение последних недель Россия продолжала развивать разветвленную линейную оборону в Запорожской области на юге Украины. Вполне вероятно, что за эту территорию отвечает Южная группировка российских войск. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании. 

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В разведке сообщают, что Россия в настоящее время завершила создание трех уровней оборонительных зон протяженностью примерно 120 км в этом секторе.

Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится примерно на 10-20 км позади предыдущей.

По данным разведки, Россия, вероятно, приложила значительные усилия к этим оборонительным работам, поскольку она убеждена, что Украина рассматривает возможность наступления на город Мелитополь.

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"Оборонительные сооружения потенциально могут стать серьезным препятствием, но их полезность почти полностью зависит от того, будут ли они поддерживаться достаточным количеством артиллерии и личного состава. Остается непонятным, способны ли ВС Украины собрать эти ресурсы в настоящее время", - сообщают в Минобороны Британии. 

Напомним, в Пентагоне сообщают, что контрнаступление Украины имеет все шансы на успех. США и союзники будут продолжать оказывать военную помощь, чтобы обороноспособность Украины оставалась на высоком уровне.

 

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