Украинские военные уничтожили российскую станцию РЭБ "Стриж": видео

Военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж".

| Автор: Мальцева Ольга

Украинские военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж" с помощью САУ "Краб". Об этом сообщают в 30 отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского.

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""Краб" уничтожил "Стрижа". Разведчики 30 ОМБр вместе с артиллеристами 26 ОАБр уничтожили РЭБ "Стриж". САУ "Краб" отработала блестяще!", - говорится в сообщении.

На видео показано, как военные точно попадают в цель и уничтожают вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

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Напомним, в Генштабе сообщили, что потери армии РФ в войне превысили 180 тысяч. С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 180 050 оккупантов.