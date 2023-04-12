Это не случайность, - Зеленский отреагировал на казнь украинского военного

Президент Украины отреагировал на жестокое видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокое видео казни украинского военнопленного российскими солдатами. Он призвал не игнорировать зверства России и призвал лидеров стран отреагировать на преступление. Об этом он заявил у себя в Facebook.

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"Это видео России, какой она есть. Что это за существа. Для них нет людей. Сын, брат, муж... Чей-то ребенок... Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой - такую привычку уничтожать жизнь. Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз", - заявил Зеленский.

Президент призвал лидеров стран отреагировать на преступление и не ждать, что это забудется.

"Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора", - добавил Зеленский.

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Напомним, россияне жестоко убили пленного бойца ВСУ. Россияне опубликовали в социальных сетях шокирующее видео жестокой казни украинского пленного воина.