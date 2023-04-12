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"Хуже чем ИГИЛ", - Кулеба призвал выгнать Россию из ООН после видео с казнью военного

В МИД отреагировали на жестокое убийство украинского военного российскими захватчиками.
 |  Автор: Мальцева Ольга
"Хуже чем ИГИЛ", - Кулеба призвал выгнать Россию из ООН после видео с казнью военного
Дмитрий Кулеба / ЕРА/UPG

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на шокирующее видео казни украинского пленного и призвал изгнать Россию из ООН. Об этом он заявил у себя в Twitter

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"В сети распространяется ужасное видео, на котором российские военные отрубают голову украинскому военнопленному. Это абсурд, что Россия, которая хуже чем ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН и ответить за свои преступления", - написал Кулеба. 

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на казнь украинского военного. Президент Украины отреагировал на жестокое видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами.

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Ранее, россияне жестоко убили пленного бойца ВСУ. Россияне опубликовали в социальных сетях шокирующее видео жестокой казни украинского пленного воина.

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