Оккупанты в Крыму отменили парад на 9 мая

Оккупационные власти отменили парад на 9 мая в Крыму, объясняя это тем, что такое решение обусловлено соображениями безопасности.

| Автор: Мальцева Ольга

Оккупационные власти Крыма сообщили, что на полуострове не будут проводить парад 9 мая, а также шествие "Бессмертного полка". Отмечается, что такое решение обусловлено соображениями безопасности. Об этом сообщает самопровозглашенный премьер-министр временной российской власти в Крыму, а также оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

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"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", - заявил Аксенов.

Оккупационный губернатор Севастополя же заявил, что "решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе - пока не принято".

Он добавил, что сейчас продолжаются консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе.

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Напомним, украинские военные уничтожили российскую станцию РЭБ "Стриж". Военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж".